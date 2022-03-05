Находиться на улицах городов – небезопасно. Об этом сообщили местные органы власти, передает 24 канал.

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Всем местным жителям нужно срочно перейти в укрытие. Перед тем убедитесь, что все выключатели питания отключены.

Находитесь в хранилище, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Доверяйте только официальным источникам.

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