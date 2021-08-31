Информацию о происшествии подтвердили журналистам 24 канала в ГСЧС Харьковщины. Там сообщили, что это произошло на улице Аэрофлотской, 11.

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Что именно там загорелось

К пожарным относительно инцидента обратились в 10:44. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.



Троллейбус, который горел в Харькове / Фото телеграма "Труха"

Они установили, что общая площадь возгорания была 2 квадратных метра. Горела кантактная часть на крыше. Туда забрался один из сотрудников ГСЧС, который проверил, нет ли опасности нового пожара.

В Харькове горел троллейбус, в который попала молния: смотрите видео телеграма "Труха"

На фото с места видно, что горел троллейбус, который курсирует по 5 маршруту. О том, что стало причиной пожара была молния, сообщили в телеграме "Труха".