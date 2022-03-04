В Харькове включили сирены около 8 часов 4 марта. Жителям немедленно следует пройти в укрытия и ждать следующей сирены, которая означает отбой тревоги.
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07:59 Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,
– говорится в сообщении.
Местные жители должны немедленно проследовать в укрытие, как только услышат сирену. При этом нужно выключить в доме газ и свет.
Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерам. Ведь им может быть тяжело укрыться самостоятельно.
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