В результате погиб бывший начальник райотдела полиции Валерий Иванович Московец. О трагедии сообщил помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков в фейсбуке.

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Погибла также его внучка Анастасия. Девушке было всего 22 года.

Валерий Московец был не только экс-руководителем Дергачевского райотдела, но и проектором Харьковского национального университета внутренних дел и полковником милиции.

Царство небесное безвинно убитым,

– написал Марков.

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