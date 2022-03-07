Актуально Семечки в карманы положите: украинцы дают отпор и не боятся российских оккупантов

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ВСУ защищают Украину

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