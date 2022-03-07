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В боях за Харьков погибли представитель "Фрайкора" Артем Азаров и лидер фанатского движения SPC Александр Клушин. Кроме этого, также сообщили о смерти его собрата с позывным "Лис".
Источник:телеграм-канал "Фрайкор"
Актуально Семечки в карманы положите: украинцы дают отпор и не боятся российских оккупантов
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