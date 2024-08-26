Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко, отметив, что выбирают максимально безопасную локацию, потому что к сожалению, собраться под открытым небом удается не всегда из-за большого количества воздушных тревог.

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Акция в Харькове

Подобные акции, когда родные, друзья, знакомые, просто неравнодушные выходят в безопасные места, чтобы напомнить о людях, которые именно сейчас находятся в плену, происходят довольно часто в разных городах Украины.

Я прошу наших зрителей быть неравнодушными, участвовать в акциях. Просто останавливаться, чтобы отдать дань уважения той силе родных, которые переживают изо дня в день боль от непонимания, что и где происходит с их близкими,

– отметила корреспондентка из Харькова.

С национальными флагами и плакатами участники акции требовали вернуть домой всех украинских пленных.

Я сама, к сожалению, имею достаточно близкого человека, который находится в плену еще с Мариуполя. Каждый раз, просматривая постоянно лица людей, которых обменивают, хочется увидеть, что наш близкий человек уже дома. Пожалуйста, заберите наших ребят из плена,

– сказала участница акции Ярина Чаговец.

На акцию в Харькове Наталья Шестакова пришла с фотографией своего сына. Более года она не имеет никаких известий о нем. Дмитрий – боец 95-й отдельной штурмовой бригады.

Я мать нашего защитника Дмитрия Шестакова, который пропал без вести 15 января 2023 года под Кременной Луганской области. До сих пор я не имею о нем никакого известия. Это страшная кара не знать, что с ним и где он,

– добавила Наталья Шестакова.

Здесь также важна информационная безопасность, когда в социальных сетях где-то всплывают какие-то поиски или посты о пропавших людях, будьте внимательнее с этим, ведь этим, к сожалению, может воспользоваться враг.

На День Независимости Украины из российского плена освободили 115 наших защитников. Среди освобожденных – воины Нацгвардии, ВСУ, ВМС и Госпогранслужбы.