Профессор был заведующим кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного Института государственного управления в университете имени Каразина. Он погиб в больнице после того, как получил ранение в результате обстрелов оккупантами Харькова 1 марта.

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Погиб ученый Олег Амосов

Олег Амосов был заслуженным деятелем науки и техники Украины. Украинские ученые ценили его за высокий профессионализм, взвешенность, целеустремленность и доброжелательность, говорится в сообщении Харьковского университета имени Каразина.

Выш и коллектив 24 канала выражают искренние соболезнования родным и близким Олега Амосова. Российские захватчики обязательно поплатятся за все невинные жертвы, погибшие во время их безжалостных обстрелов мирного населения Украины!

Погиб профессор Олег Амосов / Фото Суспільне.Харків