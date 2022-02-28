По информации председателя Высочанской поселковой общины, ночью 28 февраля произошли взрывы.

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Сейчас устанавливают, есть ли жертвы и разрушения других объектов.

28 февраля, примерно в 4 часа утра, в Харькове и Киеве снова начали раздаваться взрывы. В то же время Харьковщине неспокойно было весь день.

Несмотря на активные атаки россиян на Харьков, оккупантами не удалось достичь своих целей. Город под надежной защитой, нападение врага отбили.

В Харькове снова слышали взрывы: смотрите видео из телеграмма "Украина Сейчас"

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