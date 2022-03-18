Враг обстрелял Харьков 18 марта примерно в 8:40 утра. В результате атаки врага погиб 1 человек, 11 человек получили ранения. Кроме того, один человек сейчас находится под завалами.

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Сильным разрушениям подвергся шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения Харькова, а также пострадали 2 соседних жилых дома.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, в двух жилых домах пожары удалось ликвидировать. ГСЧС привлекла 55 спасателей и 13 единиц техники.

По информации Вооруженных Сил Украины, оккупанты обстреляли Академию госуправления при президенте Украины. Разрушена одна из секций вуза. Кроме того, загорелся дом напротив.

Информацию о разрушительных последствиях утреннего обстрела Харькова подтвердил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

Полуразрушенная Академия управления при президенте в Харькове / Фото ГСЧС, "Оперативный ВСУ"

В ГСЧС также опубликовали видео с места событий. На жутких кадрах видно, что полностью обвалилась часть здания. Спасатели разбирают завалы.

Последствия вражеского обстрела утром 18 марта в Харькове: смотрите видео ГСЧС​

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