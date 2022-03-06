В Харькове снова была неспокойная ночь. Враг нанес по городу очередные авиаудары. В результате несколько построек загорелись.
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Россияне обстреливали в Харькове военные части
Рашисты в ночь на 6 марта били почти по всем районам Харькова: Салтовке, Холодной Горе, Баварии, Люботине, поселку Жуковского, Коротичу и Новым домам.
В результате вражеских обстрелов вспыхнула военная часть на Холодной горе.
Враг палил по Холодной горе / Фото "Труха"
Враг палил по "Жукам" / Фото Труха
Напомним, примерно в 5:00 над Харьковом были слышны самолет и взрывы, людей просили оставаться в укрытиях.
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