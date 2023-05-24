Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. По ее словам, предыдущий бизнес мужчины из этой семьи был уничтожен из-за ракетного удара.

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Харьковчане начали небольшой бизнес

Черненко отметила, что семья не позиционирует свою ферму как крупный бизнес. Для основателей это дело для души, утешение от войны и постоянных обстрелов.

Люди не имели никакого отношения к этому роду деятельности, но решились. Предыдущий бизнес мужчины из этой семьи уничтожен ракетным ударом. Люди нашли в себе силы, продали определенную часть своего имущества, чтобы начать свою ферму,

– сказала она.

Юлия Герасименко, основатель бизнеса, отметила, что в начале полномасштабного вторжения впервые почувствовала себя комфортно, когда поработала в огороде. Поэтому решила, что хочет заниматься чем-нибудь аграрным.

Основатель улиточной фермы Сергей Еньшин поделился, что начали работать над бизнесом в середине января. Раньше на участке ничего не было, кроме вольера, там выгуливали собак. Семья обустроила улиточную ферму с учетом всех необходимых условий.

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