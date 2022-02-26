В городе снова неспокойно. Появилась информация, что на улицах слышно артиллерию, "Грады" и даже самолет.

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Сообщают о взрывах по городу

Сообщают также о том, что в Харькове возобновились взрывы. Их заметили на северо-востоке города – в районе Салтовка. В частности, опасность есть и на другой территории города.

Люди говорят об угрозе и в Харьковской области. Есть возможные российские танки на блокпосте в поселке городского типа Песочин.

Ранее в Харькове объявляли воздушную тревогу. Всех горожан призвали немедленно спрятаться в укрытиях. Сирены предупреждали об опасности.

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