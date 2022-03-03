Враг снова пытается атаковать Харьков. В Департаменте гражданской защиты сообщили об опасности.

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Воздух тревога в Харькове

Сирены взвыли в городе 3 марта, в 12:48. Местным жителям следует немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

Напомним, Алексей Арестович на брифинге сообщил, что в Харькове российские агрессоры снова пытаются продвигаться, однако они значительно замедлились. Все потому, что у врага огромные потери личного состава.

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