Об этом свидетельствуют кадры, которые публикуют в сети местные жители. На видео, которым они поделились, виден густой дым над зданиями.

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Впоследствии советник министра внутренних дел Антон Геращенко также написал, что в Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции.

На кадрах, которые показали в МВД, видны масштабы разрушения и крыша здания, охваченная пламенем. На землю падали обломки кровли. О жертвах или пострадавших – на данный момент неизвестно.

В Харькове раздался взрыв: смотрите видео

Ситуация возле областного управления полиции: смотрите видео

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