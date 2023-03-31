Согласно данным информационной платформы Оператора ГТС Украины, в январе "Харьковгаз" отобрал из сетей ГТС на собственные нужды 11,8 миллиона кубов газа против 7,2 миллиона кубов годом ранее. А в феврале потребности компании увеличились вдвое – до 9,2 миллиона кубов против 4,2 миллиона в феврале 2022 года.

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Такая динамика нехарактерна для Харьковской области, в которой по итогам 2022 года падение промышленного производства составило 40%.

В "Харьковгазе" и управляющей компании "Газсети" отказались комментировать перерасходы.

Увеличение ВТВ в такой прогрессии – явление ненормальное и нужно разбираться, почему они возникли, говорит один из бывших менеджеров Оператора ГТС, знакомый с тем, как используют технический газ облгазы.

Могут быть так называемые военные расходы из-за повреждений газовых сетей. Но мы о таких не слышали. Или "Харьковгаз" вернулся к старым схемам: у "Нафтогаза" покупают газ по льготной цене 7 гривен за кубический метр, а сами продают по рыночной за 20 промышленности. Для Харькова как промышленного города это не проблема – найти заинтересованных,

– комментирует он.

АО "Харьковгаз" перешло от управления Группы Нафтогаз в январе текущего года, о чем общество сообщило на своем сайте. Однако, похоже, государственный контроль не привел к повышению эффективности работы облгаза: отборы по ГТС только возросли.

Напомним, что ранее объемы газа, заложенные на производственно-технологические расходы, выросли у другого оператора – ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в структуру НАК "Нефтегаз Украины" и управляющего сетями в Кировоградской области. Согласно данным НКРЭКУ, после перехода сетей под управление новой компании объем ВТВ компании вырос с 24,2 миллиона до 26,4 миллиона кубических метров.