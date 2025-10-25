Под ударами энергетика, дома и железная дорога: как россияне ежедневно терроризируют Харьковщину

Россия практически каждый день наносит мощные удары по Харьковской области. Как следствие серьезно страдает гражданская инфраструктура. Жителям прифронтовых городов очень опасно оставаться там, ведь из-за атак есть угроза жизни.

Об этом рассказала 24 Каналу корреспондентка Анна Черненко, отметив, что Лозовская община сильно страдает от обстрелов. Там взрывается практически каждый день.

Чем опасны российские атаки по Харьковщине?

Анна Черненко отметила, что основной целью россияне на Харьковщине является жилой сектор, железнодорожная инфраструктура и энергетика.

Сегодня (25 октября – 24 Канал) утром россияне снова обстреляли Лозовую. В результате этого обесточены 25 тысяч абонентов. Последствия обстрелов пытаются устранить. Это сложно, ведь по энергетике в Лозовой бьют уже не впервые,

– сказала она.

Кроме этого, россияне обстреляли Чугуевскую громаду. Звуки взрывов доносились и до Харькова. Там также враг атаковал энергетические объекты.

В результате таких террористических действий России в Харьковской области гибнут гражданские. В частности известно, что недавно оккупанты убили спасателя и и коммунальщика.

На Харьковщине от обстрелов также погибла женщина, которой был 91 год. Она жила в Купянске.

Корреспондентка призвала людей, которые до сих пор находятся в прифронтовых регионах, к эвакуации, ведь жизнь там очень опасна, учитывая массированные атаки России.

Что известно о российских атаках на Харьковщину?