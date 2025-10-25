Під ударами енергетика, будинки і залізниця: як росіяни щоденно тероризують Харківщину
- Росія щоденно обстрілює Харківщину, завдаючи значної шкоди цивільній інфраструктурі, особливо житловому сектору, залізниці та енергетиці.
- Внаслідок обстрілів загинули цивільні, зокрема рятувальник, комунальник і 91-річна жінка, що проживала у Куп'янську.
Росія практично кожного дня завдає потужних ударів по Харківщині. Як наслідок серйозно страждає цивільна інфраструктура. Жителям прифронтових міст дуже небезпечно залишатись там, адже через атаки є загроза життю.
Про це розповіла 24 Каналу кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що Лозівська громада сильно потерпає від обстрілів. Там вибухає практично кожного дня.
Чим небезпечні російські атаки по Харківщині?
Анна Черненко наголосила, що основною ціллю росіяни на Харківщині є житловий сектор, залізнична інфраструктура та енергетика.
Сьогодні (25 жовтня – 24 Канал) зранку росіяни знову обстріляли Лозову. Внаслідок цього знеструмлено 25 тисячі абонентів. Наслідки обстрілів намагаються усунути. Це складно, адже по енергетиці у Лозовій б'ють вже не вперше,
– сказала вона.
Окрім цього, росіяни обстріляли Чугуївську громаду. Звуки вибухів долинали й до Харкова. Там також ворог атакував енергетичні об'єкти.
Внаслідок таких терористичних дій Росії у Харківській області гинуть цивільні. Зокрема відомо, що нещодавно окупанти вбили рятувальника і та комунальника.
На Харківщині від обстрілів також загинула жінка, який був 91 рік. Вона жила у Куп'янську.
Кореспондентка закликала людей, які досі перебувають у прифронтових регіонах, до евакуації, адже життя там є дуже небезпечним, з огляду на масовані атаки Росії.
Що відомо про російські атаки на Харківщину?
Росія 18 жовтня 2925 року завдала удару по місту Лозова реактивною керованою авіабомбою. Це був перший випадок, коли окупанти використали саме таку зброю. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки.
Окупанти завдали удару 20 жовтня по місту Орілька на Харківщині. Відомо, що внаслідок атаки є руйнування цивільних помешкань, постраждали люди, зокрема двоє дітей.
Вночі 25 жовтня у передмісті Харкова лунали потужні вибухи. Ворог атакував області безпілотниками.