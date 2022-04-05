За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 оперативных выезда. Такую информацию сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

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В результате обстрелов инфраструктуры Харьковской области были привлечены спасатели для помощи населению и разбора завалов.

Сообщается, что на объектах в Шевченковском, Холодногорском и Немышлянском районах Харькова, а также Чугуевском районе области вместе с коммунальными службами удалось вытащить одну травмированную женщину и тела 3 погибших.

В частности, пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Также отмечается, что подразделения ГСЧС 15 раз привлекались для тушения пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Киевском (5), Московском (2), Шевченковском (2), Немышлянском (1), Индустриальном (1) и Холодногорском (1) районах города Харькова, а также Изюмском (2) и Харьковском (1) районах области.

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