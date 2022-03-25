Потери оккупантов, которые цинично ворвались на украинскую землю, постоянно растут каждый день. В частности, благодаря профессионализму, героизму и мужеству наших защитников в Харьковской области.

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Победы ВСУ в Харьковской области 25 марта

За неполные сутки 25 марта в Харьковской области ВСУ удалось уничтожить мощный российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Именно благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" украинскую связь, электронику, работу наших систем ПВО и беспилотников, разведывали. Вместе с вражеским комплексом герои уничтожили около 50 оккупантов, работавших с оборудованием.

Утром девятнадцатая механизированная бригада и военные харьковского гарнизона в Харьковском районе ликвидировали вражеских разведчиков, в том числе командира роты. В плен были взяты 17 оккупантов, 15 из них – мобилизованные из так называемых "Л/ДНР".

Наши военные еще раз отмечают ничтожность российской армии – у бойцов квазиреспублик очень плохая экипировка, сами же оккупанты кое-где находятся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, все они полностью деморализованы.

Кроме того, в том же Харьковском районе мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины с артиллерии уничтожили вражеский вертолет, стоявший прямо на земле. К слову, в Харьковской ОВА отмечают, что оккупанты в последнее время дают все больше поводов для их позорных поражений.

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