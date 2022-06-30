Россия готова тратить ограниченные ресурсы для "крайне ограниченных достижений". Об этом сообщают в американском Институте изучения войны 29 июня.

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У кафиров ограниченные ресурсы на Харьковском направлении

Продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Харькова тратят ограниченный наступательный боевой потенциал России для крайне ограниченных достижений.

– говорится в сообщении.

29 июня кафиры продолжили наступление для возобновления контроля над населенными пунктами к северу от Харькова.

Россия хочет захватить не только Донбасс

По данным Института, это говорит о том, что Кремль хочет захватить не только Донбасс, но и другие территории. Захватчики совершили штурм Дементиевки, что примерно в 15 километрах к северу от Харькова.

РосСМИ заявили, что штурм прошел успешно, но глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские силы атаку отразили.

За сутки российские кафиры вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой и обстреливали районы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

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