Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах. Об этом сообщили на официальной странице премии.

К теме Звезда интернета кот Степан пережил обстрелы Харькова: животное – сейчас во Франции

Организаторы World Influencers and Bloggers Awards заявили, что очень рассчитывают на церемонию награждения с участием более 100 инфлюэнсеров. Их сообщения 18 мая помогут собрать значительную сумму денег для детей, пострадавших от войны в Украине.

В то же время кот Степан на своей странице в инстаграме призвал всех присоединяться к этому событию.

Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к происшествию, вы можете купить билеты. Все средства будут переданы на благотворительность. Друзья-украинцы, которые находятся в Европе, тоже присоединяйтесь,

– говорится в сообщении кота Степана.



Кота Степана номинировали на престижную премию / Фото из инстаграма кота Степана