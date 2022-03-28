Мужчин, работавших на страну-агрессора, разоблачили пограничники в рамках проведения противодиверсионных мероприятий, ведь Россия активно использует тактику ДРГ.

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Случаи диверсии и вербовки

Так, на одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, который пытался фотографировать позиции Сил обороны. Впоследствии в мобильном телефоне коллаборанта нашли историю переписки с российским куратором, который определял задачу передачи координат подразделений и мест службы защитников Украины.

Предателя теперь вместо вознаграждения от кураторов ждет наказание в виде лишения свободы.

В Госпогранслужбе также рассказали, что в одном из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие задержали гражданина России. Тот пытался вербовать местное население к вступлению в вооруженные силы страны-агрессора.

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