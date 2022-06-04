Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Ведь каждый день здесь продолжаются обстрелы. О новых фактах атаки врагов рассказал глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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По его словам, обстреливали как окрестности Харькова, так и города в других районах области.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Олег Синегубов.

Глава области также рассказал, что был сильный обстрел Золочева, а также Чугуевского и Лозовского районов.

"У нас по области неспокойно. И то ощущение, что в городе Харькове относительно спокойно, – это ложное чувство, и на улице находиться опасно", – подчеркнул Олег Синегубов.

Трудные бои на Харьковщине

Российские кафиры как ведут бои в Харьковской области, так и организовали там себе логистический центр, куда опрокидывают свои войска и откуда планируют дальнейшие наступления. Таким центром стал город Изюм. Ведь по этому городу проходят несколько путей, в том числе и с территории России. А также по нему дороги ведут на Донбасс.

В Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. А также пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. По данным Олега Синегубова, все атаки были отражены, а украинские защитники остались на своих позициях.

"На изюмском направлении, где враг терпит значительные потери среди живой силы, бронированной техники, там наши Вооруженные Силы не пропускают их в Луганскую и Донецкую области. Это направление для врага является принципиальным", - подчеркнул Олег Синегубов.

В то же время, Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия и на севере области, а также северо-восточном направлении. Там они вытесняют врага и удерживают оборону.

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