Ранее Трамп заявлял, что хочет провести дебаты на Fox News. Впрочем, в команде Харрис такую идею не поддержали.

Смотрите также Бывший конгрессмен США оценил шансы Камалы Харрис стать президентом

Трампу "нужно прекратить играть в игры"

Трамп о своем желании провести дебаты с Харрис на Fox News заявил в субботу, 3 августа. Мотивировал он свое решение тем, что на Fox News будет присутствовать живая аудитория, ведь предыдущие дебаты между Байденом и Трампом проходили в пустом помещении.

Директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер на это сказал, что Трампу стоит перестать бояться.

Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, на которые он уже согласился,

– сказал Тайлер.

Ранее в команде Харрис высказались, что Дональд Трамп якобы "убегает напуганный" в надежде, что Fox News "спасет его" от дебатов, о которых он уже ранее договорился с ABC News.

"Интересно, как "в любое время, в любом месте" становится "одно конкретное время, одно конкретное безопасное место", – удивлялась желанию Трампа Харрис.

Тайлер также сообщил, что вице-президент без каких-либо обсуждений будет присутствовать в эфире именно ABC News. "Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в лучшее время", – сказал он.

В то же время она открыта для обсуждения дальнейших дебатов, но только после того, как пройдут те, на которые оба кандидата уже согласились.

Мистер "в любое время, в любом месте, в любом месте" не должен иметь с этим никаких проблем, если только он не слишком боится появиться 10-го числа,

– добавил представитель штаба Харрис.