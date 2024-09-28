По словам израильских военных, во время операции по их самолетам не было выпущено вражеских ракет, а для экипажей "не было опасности". Об этом сообщает The Times of Israel.

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Как происходила ликвидация Хасана Насраллы

Штаб-квартира "Хезболлы" была расположена под землей, под жилыми домами в Дахии. Израильские военные отмечают, что они точно знали, на кого хотели нацелиться.

Все, что мы планировали, было выполнено точно, без ошибок и в разведке, и в планировании, и с самолетами, и в самой операции. Все прошло гладко,

– рассказал журналистам подполковник "Мем", командир 69-й эскадрильи ВВС Израиля.

В то же время командир авиабазы Хатцерим бригадный генерал Амихай Левин рассказал, что эта сложная миссия была спланирована "очень заранее".

По словам Левина, ликвидация Насраллы "будет иметь глубокий эффект, который изменит лицо Ближнего Востока".

К слову, ранее стало известно, что в результате удара Израиля мог погибнуть ряд генералов. В этом списке может быть и заместитель командующего Оперативного командования "Корпуса стражей исламской революции" Аббас Нилфорушан.