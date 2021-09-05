Эпидемическая ситуация – неустойчивая. Об этом сообщила начальник Уманского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова в эфире одного из телеканалов.
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Однако, по словам чиновницы, ситуацию контролируют. В частности, следят за соблюдением противоэпидемических требований.
Городская глава Умани Ирина Плетнева отметила, что сделали все возможное для подготовки к приезду паломников. Однако политик довольна не всем: говорит, что территория грязная.
Территория не совсем чистая, но это связано с тем, что владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора,
– сказала Плетнева.
Хасиды в Умани: что известно
- В Умани похоронен рабби Цадик Нахман – основатель Брацлавского хасидизма.
- Поэтому ежегодно на Новый год хасиды приезжают к его могиле.
- В 2020 году из-за карантина Украина закрыла свои границы. Однако тысячам паломников таки удалось попасть в Умань.
- В этом году хасиды должны выполнять противоэпидемические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное.
- Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. Всего в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов.
- Кстати, ожидают, что в Украину прибудут около 50 тысяч хасидов.