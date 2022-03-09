Все это на фоне масштабного нападения России на Украину. Об этом говорится в заявлении компании.

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"Мы шокированы тем, как разворачивается трагедия в Украине. Мы стоим вместе с украинским народом. Война России против Украины является неспровоцированным и совершенно неоправданным нападением", – говорится в заявлении компании.

Кто еще ушел с российского рынка

Ряд иностранных компаний уже тоже объявили о прекращении производства своей продукции на территории России, закрытии магазинов или прекращении инвестиционных проектов.

В частности, об остановке своего производства сообщил финский Fazer, о приостановке инвестиционных проектов – Danone, экспорт пива в Россию прекратили чешские производители Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard и другие.

Компания напитков PepsiCo и Coca-Cola также заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

Онлайн-продажи также прекратили Nike, Apple, iHerb, Adobe, H&M, а также другие компании.

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