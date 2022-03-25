В воскресенье 27 марта отправится только утренний рейс, а дневной поезд отменен. При этом оба рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки в этот день будут выполняться в обычном режиме.

Заметьте Остаются без крутых IQOS, а потом и без всего остального, – Кулеба о выходе компаний из России

Отмечается, что клиент VR может без всяких потерь отменить свои билеты Allegro, которые приобрел для услуг отмененных теперь поездов.

За эти недели у людей, которые хотели уехать из России, было достаточно времени, чтобы уехать. Теперь из-за санкций мы пока прекращаем услугу,

– говорит Топи Симола, старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Group.

В компании подчеркнули, что до сих пор продолжали эксплуатировать эти рейсы в соответствии с указаниями властей, чтобы финны могли вернуться на Родину. Впрочем, сейчас их приостанавливают на неопределенный срок.