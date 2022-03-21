Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Херсон – непобедимый, украинский город.
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Люди без оружия выходят против оккупантов
В Херсоне люди без оружия выходят на акции протеста против российских оккупантов, они говорят военным убираться прочь с их земли.
А россияне от собственной слабости стреляют, бросают светошумовые гранаты в украинцев, которые являются хозяевами на этой земле. Украина – одержит победу. У России не получится оккупировать нашу страну,
– написал Ермак.
Отметим, что по информации местных СМИ, когда люди кричали к захватчикам "Домой", оккупанты бросили в демонстрантов светошумовые гранаты, а также открыли огонь. Предварительно известно о пострадавших.
Смотрите видео, как оккупанты стреляли по херсонцам: