Видео искреннего восхищения жительницы освобожденной Херсонщины показали сами защитники Украины, сообщает 24 канал .
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Бабушка в восторге
Военные Украины показали местной жительнице, как уничтожали технику оккупантов на ранее оккупированной части Херсонщины. В частности, показали кадры из:
- Евгеньевки,
- Васильевки,
- Бобрового Кута,
- Снигиревка.
От улыбки бабушки, восхищенной поступками защитников, и сам начинаешь невольно улыбаться.
Ой, как хорошо. Что-то он мало горит,
– с улыбкой прокомментировала бабушка.
Бабушка с восхищением просматривает кадры уничтоженной техники оккупантов: видео
Освобождение Херсона: что известно
- 11 ноября военные Украины после 8 месяцев оккупации зашли в Херсон. Херсонцы встретили их с цветами, объятиями, украинскими флагами и скандируя "ВСУ".
- В тот же день в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Российских захватчиков, спрятавшихся в городе в гражданской одежде, призывали добровольно сдаться в плен.
- Поскольку на освобожденных территориях еще находятся переодетые оккупанты, а также много растяжек и других "подарков" от оккупантов, украинские воины проводят в городе зачистку, стабилизационные мероприятия и разминирование территории.
- Отметим, что в ОК "Юг" предупредили, что россияне могут обстреливать город, ведь через Днепр находятся оборонительные сооружения оккупантов.
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