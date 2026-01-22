В Краснодаре задержали херсонца, который выехал из Украины, чтобы получить российский паспорт

21-летний Александр Нофенко решил уехать в Россию с целью получить российское гражданство. В Краснодаре на юношу открыли уголовное производство из-за украинского электронного паспорта.

Российские СМИ не раскрывают личность парня, однако то, что речь идет об Александре Нофенко, удалось установить корреспондентам IPC-Юг, найдя его страницу в российских соцсетях.

Как на парня из Херсона открыли уголовное дело в России?

Александр Нофенко планировал поехать в Россию к своим родителям, которые выехали из Херсона еще в 2022 году. Однако на границе парня задержали российские правоохранители, забрав украинские документы и отказываясь предоставить российский паспорт.

Как говорится в материале, сам юноша рассказывал в видео, что после выезда из Украины он пересек границы пяти государств, а когда оказался в российском Краснодаре, тамошние правоохранители заявили, что его ID-карта, изготовлена по украинскому образцу, "не соответствует российским технологиям". Теперь из-за желания стать россиянином, херсонец может попасть в российскую тюрьму.

Также в комментариях под публикацией краснодарцы обвинили Александра в шпионаже и антироссийской позиции и заявили, что переселенцам из Херсона не место в их государстве.

