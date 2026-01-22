В Краснодарі затримали херсонця, який виїхав з України, щоб отримати російський паспорт
- 21-річного Олександра Нофенка затримали в Краснодарі через український ID-паспорт, який російська поліція вважає "підробкою".
- Нофенко намагався отримати російське громадянство, але зіткнувся з кримінальним провадженням і загрозою в'язниці в Росії.
21-річний Олександр Нофенко вирішив виїхати до Росії з метою отримати російське громадянство. В Краснодарі на юнака відкрили кримінальне провадження через український електронний паспорт.
Російські ЗМІ не розкривають особу хлопця, однак те, що йдеться про Олександра Нофенка, вдалося встановити кореспондентам IPC-Південь, знайшовши його сторінку в російських соцмережах.
Дивіться також Беріть російський паспорт і їдьте, – Верещук звернулась до українців в окупації
Як на хлопця з Херсону відкрили кримінальну справу в Росії?
Олександр Нофенко планував поїхати в Росію до своїх батьків, які виїхали з Херсона ще у 2022 році. Проте на кордоні хлопця затримали російські правоохоронці, забравши українські документи та відмовляючись надати російський паспорт.
Як йдеться в матеріалі, сам юнак розповідав у відео, що після виїзду з України він перетнув кордони п’яти держав, а коли опинився в російському Краснодарі, тамтешні правоохоронці заявили, що його ID-карта, виготовлена за українським зразком, "не відповідає російським технологіям". Тепер через бажання стати росіянином, херсонець може потрапити до російської в’язниці.
Також у коментарях під публікацією краснодарці звинуватили Олександра в шпигунстві та антиросійській позиції та заявили, що переселенцям із Херсона не місце в їхній державі.
Що відомо про російські паспорти та випадки їх отримання українцями?
На тимчасово окупованих територіях Донеччини українців знову примушують брати російські паспорти.
Російські окупанти погрожують українцям на тимчасово окупованих територіях позбавленням прав без російського паспорта.
Голова благодійного фонду "Русь Сидящая" Ольга Романова розповіла про російську пропаганду стосовно легкого отримання паспорта.