Російські ЗМІ не розкривають особу хлопця, однак те, що йдеться про Олександра Нофенка, вдалося встановити кореспондентам IPC-Південь, знайшовши його сторінку в російських соцмережах.

Як на хлопця з Херсону відкрили кримінальну справу в Росії?

Олександр Нофенко планував поїхати в Росію до своїх батьків, які виїхали з Херсона ще у 2022 році. Проте на кордоні хлопця затримали російські правоохоронці, забравши українські документи та відмовляючись надати російський паспорт.

Як йдеться в матеріалі, сам юнак розповідав у відео, що після виїзду з України він перетнув кордони п’яти держав, а коли опинився в російському Краснодарі, тамтешні правоохоронці заявили, що його ID-карта, виготовлена за українським зразком, "не відповідає російським технологіям". Тепер через бажання стати росіянином, херсонець може потрапити до російської в’язниці.

Також у коментарях під публікацією краснодарці звинуватили Олександра в шпигунстві та антиросійській позиції та заявили, що переселенцям із Херсона не місце в їхній державі.

Що відомо про російські паспорти та випадки їх отримання українцями?