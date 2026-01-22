Российские СМИ не раскрывают личность парня, однако то, что речь идет об Александре Нофенко, удалось установить корреспондентам IPC-Юг, найдя его страницу в российских соцсетях.
Смотрите также Берите российский паспорт и уезжайте, – Верещук обратилась к украинцам в оккупации
Как на парня из Херсона открыли уголовное дело в России?
Александр Нофенко планировал поехать в Россию к своим родителям, которые выехали из Херсона еще в 2022 году. Однако на границе парня задержали российские правоохранители, забрав украинские документы и отказываясь предоставить российский паспорт.
Как говорится в материале, сам юноша рассказывал в видео, что после выезда из Украины он пересек границы пяти государств, а когда оказался в российском Краснодаре, тамошние правоохранители заявили, что его ID-карта, изготовлена по украинскому образцу, "не соответствует российским технологиям". Теперь из-за желания стать россиянином, херсонец может попасть в российскую тюрьму.
Также в комментариях под публикацией краснодарцы обвинили Александра в шпионаже и антироссийской позиции и заявили, что переселенцам из Херсона не место в их государстве.
Что известно о российских паспортах и случаях их получения украинцами?
На временно оккупированных территориях Донецкой области украинцев снова заставляют брать российские паспорта.
Российские оккупанты угрожают украинцам на временно оккупированных территориях лишением прав без российского паспорта.
Председатель благотворительного фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова рассказала о российской пропаганде относительно легкого получения паспорта.