Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова, отметив, что говорится и о жителях других республик. Тех, кто не слишком интересуется политической ситуацией.

К теме 22 категории населения: кого в России первыми забирают на фронт

"У людей были планы. Они ехали. Пытались строить новую жизнь в новой стране. Прошли годы", – сказала Романова.

Тем временем по всей России продолжаются облавы на мигрантов. Их, в частности, увозят в военкомат и заставляют идти воевать против Украины. Такие облавы, по мнению главы благотворительного фонда "Русь Сидящая", будут продолжаться.

Главного путинского солдата ныне зовут как-то "Магомедов Магомед Магомедович". Это сочетание может быть, например, дагестанское или ингушское, поскольку национальные окрестности никто не отменял,

– подчеркнула Романова.

Какие угрозы для мигрантов в России: смотрите видео

Контроль переселенцев

Например, самое популярное имя новорожденного в городе Люберцы в Подмосковье – Магомед. Туда приезжают многие мигранты. Продолжается замещение коренного населения, которое едет за границу или в Москву.

"Последние облавы в мечетях были в Котельниках – это пригород Люберцев. На Юго-Востоке, города, где есть традиционное мигрантское заселение, их сейчас полностью контролируют облавщики", – подчеркнула глава благотворительного фонда "Русь Сидящая".

Мобилизация в России: главное