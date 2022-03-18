Захватчики растеряны и в панике прибегают к маразматическим действиям. Да, 18 марта они включили гимн СССР, сами его слушали, а потом сами аплодировали.
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Херсонцы решили ответить оккупантам: став как один против россиян, граждане спели гимн Украинского государства и выкрикивали патриотические лозунги.
В социальной сети обнародовали видеогероическую борьбу жителей Херсона с захватчиками.
В Украине может звучать только один Гимн. Наш. Спасибо херсонцам за несокрушимость. Вы наши Герои,
– подписали ролик.