В частности, один из таких митингов готовится в Херсоне. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко у себя в телеграме.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

У врага есть планы проводить фейковые митинги

Как отметил Стерненко, ему сообщили местные жители Херсона, что в городе российские военные планируют провести фейковый митинг. А участие в нем примут завезенные сторонники оккупантов.

Какие требования будут выдвигать "участники митинга"? Конечно, "присоединение" региона к уже 8 лет оккупированному Россией Крыму.

Также Стерненко в очередной раз подчеркнул, как и подчеркивает вся Украина: небо над нашей страной НАТО должно закрыть!