В Херсоне проходит митинг против оккупации

Люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!".

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Они скандируют:

"Слава Украине! Героям Слава!"

"Слава нации! Смерть врагам!"

"Слава воинам ВСУ!"



В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"



В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"



Люди вышли на митинг в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"



Митинг против оккупации в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"

Обратите внимание – В Херсоне тысячный митинг против оккупации: смотрите видео