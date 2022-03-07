В Херсонской ОВА советуют пользоваться стационарным телефоном, чтобы вызвать экстренные службы.

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В медицинские учреждения власти рекомендуют приходить самостоятельно, если позволяет состояние здоровья.

Херсон держится

Ранее в Херсон вошли оккупационные войска. Однако жители не сдаются: 6 марта сотни херсонцев вышли на акции протеста с сине-желтыми флагами.

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