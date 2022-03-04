На площадь вышли люди с украинскими флагами. Они не побоялись вооруженных российских оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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В Херсоне не прошел митинг за создание так называемой ХНР. Такие данные по состоянию на вечер 4 марта 2022 года.
Источник:Суспільне Херсон
На площадь вышли люди с украинскими флагами. Они не побоялись вооруженных российских оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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