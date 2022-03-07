Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке городской голова Александр Бабыч. Он отметил, что сегодня, 7 марта, общался с оккупантами, после чего те быстро сбежали.

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Захватчики быстро сбежали

По словам Бабыча, в Голую Пристань въехали 5 авто российских наемников. Однако им решительно объяснили, что их здесь никто не ждет.

Захватчики, которые сегодня убивают наших детей, женщин, пытаются навязать свою точку зрения, хотя мы их не приглашали. Нас все в нашей стране устраивает. Ровно через 10 минут – они даже не успели испортить воздух в Голой Пристани – их здесь не стало,

– сообщил городской голова.

Бабыч заметил, что не нужно паниковать. Кроме того, призвал горожан приходить на патриотическое шествие.

Мэр Голой Пристани призвал приходить на патриотическую акцию: смотрите видео

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