Соответствующее сообщение поступило в полицию в ночь на 13 сентября, около 04:22. Правоохранителям позвонила односельчанка мужчины.

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На место происшествия оперативно прибыли руководство полиции Херсонщины, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения. Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина живет с женой и 4 детьми.

Ночью вспыхнула семейная ссора, в ходе которой подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и стал угрожать родным. Женщина с детьми сбежали из дома и вызвала полицию. В полиции заверили, что угрозы для их жизней нет.

Обратите внимание! Мужчина закрылся на втором этаже дома. Он отказывается выходить. Территорию возле дома оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние.

Полицейские проводят переговоры

Информацию о данном инциденте уже внесли в журнал Единого учета. По состоянию на 10: 07 полийцейские проводили переговоров с мужчиной. Если он не согласится прекратить правонарушение, к нему применят полицейские меры, предусмотренные законом.

Инцидент с гранатой в Одесской области

В этот же день, 13 сентября, еще один инцидент с гранатой произошел в селе Визирка, что в Одесской области. Мужчина стоял с боеприпасом возле магазина и пугал людей. Правонарушителя задержали. Происшествие расследуют по статье о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.