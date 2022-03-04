Связи от Киевстара пока нет. В компании говорят, что в регионе повреждены сети.

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Киевстар тоже планирует восстанавливать связь

В Киевстаре тоже планируют налаживать связь. Однако для этого работникам необходимо доехать до узлов. Они сделают это сразу, как только появится такая возможность.

Отметим, что на Херсонщине оккупанты пытаются всеми возможными способами деморализовать общество. Так россияне выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул страну. Украинские власти просят пересказывать херсонцам, что это – неправда.

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