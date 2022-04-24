Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул рассказал, что в область удалось эвакуироваться более 5 тысячам херсонцев. Конкретные места эвакуации Вилкул не назвал, аргументируя это сохранением безопасности.

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По словам главы ОВА, Днепропетровская область делает все возможное, чтобы помочь людям переправиться в безопасное место.

Длина фронта более 100 км на нашем Криворожском направлении. И мы делаем все, что можем, чтобы помочь людям, которые провели почти два месяца в оккупации, эвакуироваться. Конкретные переходы, конечно, не буду называть,

– написал Вилкул.

Губернатор добавил – не всегда можно эвакуироваться с помощью авто. Иногда люди переправляются по реке, а чаще всего – на велосипеде.

Он рассказал, что перед блокпостами стоят сотни, если не тысячи велосипедов. Их оставляют те, кто перешел на подконтрольную ВСУ территорию. Дальше велосипеды забирают коммунальщики.

Те, кто добирается из Херсонской области в Кривой Рог, могут переночевать в городе. Желающие оставаться дольше могут разместиться в школах, садах и территориальных центрах.

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