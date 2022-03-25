Нижнесерогозский поселковый совет сообщил об исчезновении своего головы. Где находится Дмитрий Такаджи и что с ним, община не знает.

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В Херсонской области исчез поселковый голова

В Херсонской области исчез Нижнесерогозский поселковый голова Дмитрий Такаджи. 24 марта чиновник сказал, что уходит в отставку.

К слову, доступа к служебным кабинетам поселкового совета у общины нет, потому что эти помещения находятся под контролем военных.

На Черниговщине россияне похитили 2 человека

Захватчики похитили двух человек в Сновской общине Черниговской области. Речь идет о председателе Сновского городского совета Александре Медведеве, а также бизнесмене и бывшем депутате областного совета Григории Божко.

По предварительной информации, людей везли в направлении Городни. Для чего и с какой целью пока неизвестно.