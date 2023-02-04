Известно, что кадыровцы занимались тотальным ограблением фермеров. Об этом 24 Канала сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Как отмечает Хлань, сейчас кадыровцев стало меньше. Теперь оккупированную часть Херсонщины под контроль берут представители ФСБ.

ФСБшники по жалобам фермеров начали преследовать кадыровцев. Они описывают все имущество – не только фермеров, но и предпринимателей. Это давление производится под видом принудительной перерегистрации по российскому законодательству,

– утверждает депутат Херсонского облсовета.

Есть даже факты задержания. В основном это касается местных коллаборантов, сотрудничающих с кадыровцами.

"Обычно наводку делают коллаборанты, а тогда уже приезжают кадыровцы. Идентифицировать их трудно, а вот личности коллаборантов устанавливают. Именно ФСБ задерживают представителей коллаборантских структур и содержат под стражей", – заметил Хлань.

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