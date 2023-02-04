Известно, что кадыровцы занимались тотальным ограблением фермеров. Об этом 24 Канала сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Как отмечает Хлань, сейчас кадыровцев стало меньше. Теперь оккупированную часть Херсонщины под контроль берут представители ФСБ.
ФСБшники по жалобам фермеров начали преследовать кадыровцев. Они описывают все имущество – не только фермеров, но и предпринимателей. Это давление производится под видом принудительной перерегистрации по российскому законодательству,
– утверждает депутат Херсонского облсовета.
Есть даже факты задержания. В основном это касается местных коллаборантов, сотрудничающих с кадыровцами.
"Обычно наводку делают коллаборанты, а тогда уже приезжают кадыровцы. Идентифицировать их трудно, а вот личности коллаборантов устанавливают. Именно ФСБ задерживают представителей коллаборантских структур и содержат под стражей", – заметил Хлань.
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Что происходит на Херсонщине
- На временно оккупированной территории левобережья Херсонской области сейчас очень сложная ситуация. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты закрывают медицинские учреждения и проводят различные фильтрационные мероприятия.
- "Фактически каждую неделю есть подтвержденная информация, что они закрывают очередной населенный пункт на несколько часов. Обыскивают каждого человека и каждый дом. Проверяют телефоны и документы. Также есть безумное давление на предприятия, чтобы там не использовали гривну. Так же давят на родителей, которые не отдали детей в "местные русские школы", – рассказал Соболевский.
- Выехать из региона достаточно сложно. Маршрут через Васильевку Запорожской области сейчас не действует. Поэтому единственный более или менее безопасный вариант – через Крым и территорию России в другие страны.