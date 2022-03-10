В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Читайте также Оккупанты не щадят: на Киевщине погибли супруги и ранен ребенок

В Херсонской области россияне расстреляли авто с женщиной внутри

По информации следствия, российские захватчики обстреляли в селе Дарьевка автомобиль. В результате он дотла сгорел. На момент циничной атаки врага в машине была водительница – она погибла.

Россияне обстреляли автомобиль с женщиной внутри / Фото Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия россиян представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права. В частности, речь идет о статьях 51, 52 дополнительного протокола к Женевской конвенции, прямо запрещающих нападения на гражданское население и гражданские объекты.

В настоящее время правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных россиянами.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Обратите внимание – как выглядит Мариуполь после удара: смотрите видео