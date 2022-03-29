Об этом сообщил Каховский городской голова Виталий Немерец. Он отметил, что оккупанты продолжают похищать украинцев.

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"Несмотря на это, мы работаем", – сказал Немерец.

Скольких чиновников украли россияне

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за время полномасштабной войны по состоянию на 29 марта похитили 11 городских голов и 8 других чиновников. Из последних похищений – это глава Берислава Александра Шаповалова и глава Голой Пристани Александр Бабич. Россияне совершили эти преступления в Херсонской области.

"Похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей общины. Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову", – сказал Кличко.

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