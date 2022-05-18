По данным депутата областного совета Игоря Иосипенко, в результате обстрела три человека погибли. Кроме того, есть много раненых.

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Йосипенко сказал, что в колонне было по меньшей мере 100 автомобилей, люди пытались выехать из временно оккупированной Херсонщины в Кривой Рог Днепропетровской области.

Часть машин дальше самостоятельно ехать не может, техника изуродована. Есть немало раненых и, по меньшей мере, трое гражданских погибли. Не обращая внимания на предупреждение ВСУ о запрете пересечения линии огня в эти дни, люди, простояв в очереди около трех суток у Давида Брода, все-таки решили ехать. Последствия ужасающие,

– написал депутат.

Обратите внимание! 17 мая войска России обстреляли из "Градов" села Трудолюбовка и Осокоровка в Херсонской области, близ Днепропетровщины, а также село в Широковской общине Криворожья.

Какая ситуация на Юге Украины

Российские оккупанты не могут продвинуться вперед на Херсонщине и Николаевщине. Поэтому они пытаются укрепиться и переходят к обороне. Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам.

Оккупанты окапываются на Николаевщине и Херсонщине

В ОК "Юг" рассказали, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжаются боевые действия. Российские захватчики по-прежнему не могут продвигаться вперед. Они обустраивают свои позиции, пытаясь закрепиться, и переходят к обороне.

Однако продолжаются обстрелы наших позиций по минометам и ствольной артиллерии. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 110 поражений позиций противника,

– отметили защитники.

Россия готовится к затяжной войне

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что война действительно переходит в затяжную фазу. На Херсонщине и Запорожской области российские оккупанты, в частности, принялись активно осуществлять инженерные и фортификационные работы для того, чтобы в случае необходимости перейти к обороне.

Министр отметил, что каждый день войны – это жертвы среди наших защитников и защитниц, а также огромные страдания гражданского населения, особенно на временно оккупированных россиянами территориях.

Кроме того, по словам министра обороны, война уничтожает украинскую экономику. Ежедневно увеличивается потребность в ресурсах для восстановления, а затягивание войны усиливает риск глобальных продовольственного и миграционного кризисов.

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