В ходе Hey, Pitches! инвесторы и эксперты проводят краш-тесты проектов, дают фидбек и вместе с основателями находят слабые места и точки роста стартапов. Инициаторами проекта выступили венчурные фонды Adventures Lab и Flyer One Ventures.

О том, как устроен проект и кто приходит на Hey, Pitches!, рассказали основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев и управляющий партнер фонда Андрей Криворчук.

Идея "антипитчинга"

Посмотрев на название проекта, может сложиться впечатление, что он посвящен питчингу. Андрей Криворчук утверждает – проект совершенно о другом. Суть Hey, Pitches! раскрывает история создания проекта

Минимум половину своего рабочего времени руководители фонда Adventures Lab выделяют на работу с портфельными компаниями: проводят регулярные встречи с фаундерами, дают фидбеки, обсуждают проблемы, краш-тестят гипотезы. Часто в ходе такого общения рождаются отличные идеи, находятся нетривиальные решения проблем – бизнес получает реальный ускоритель роста, о чем неоднократно говорили сами фаундеры.

В определенный момент мы пришли к выводу, что хотим быть полезными не только нашим портфельным компаниям, в которые инвестируем, но и всей экосистеме. Так появилась идея помогать другим фаундерам. Мы решили ежемесячно отбирать лимитированное количество проектов и в формате живого общения обсуждать их проблемы, вызовы и бизнес-идеи,

– объясняет Криворчук.

Таким образом, социальный проект Hey, Pitches! стал противоположностью питчингу – "антипитчингом". В течение месяца команда Adventures Lab собирает заявки на участие от стартапов, отбирает до 10 наиболее интересных и приглашает их на встречу. В рамках Hey, Pitches! фаундеры могут задать инвесторам и топовым предпринимателям любые вопросы.

"Мы первые на рынке, кто заявляет: "Нам не нужно питчить!". Приходите к нам, чтобы по-партнерски рассказать о своем стартапе и спросить совета", – говорит Криворчук.

Первая сессия Hey, Pitches! состоялась в августе 2021 года. В рамках одной недели с момента анонса мероприятия поступило больше 60 заявок. Организаторы отобрали 5 из них и выделили один час для общения с каждой командой.

Расширение горизонта

Основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев говорит, что проект дает возможность фаундерам увидеть свой проект чужими глазами – выделить главные ошибки, недостатки и варианты их решения.

Часто основатель настолько влюблен в свой стартап, настолько погружен в него, что он стремительно идет вперед с собственным видением, не замечая иных вариантов развития, кейсов, ошибок, конкурентов и уязвимых мест. Наша задача – расширить этот горизонт, помочь взглянуть на свой проект под другим углом зрения. При этом мы не даем готовых вариантов решения проблемы. Мы беседуем, задаем вопросы, ответы на которые приводят фаундера к нужным выводам,

– говорит Руслан Тимофеев.

Сессии Hey, Pitches! проходят в Киеве один раз в месяц. Инвесторы и эксперты выделяют целый день на общение с командами проектов, подавших заявку. По словам основателя Adventures Lab, участниками становятся фаундеры со всей Украины.

"К нам приходят самые разные проекты. Чаще всего это стартапы, создающие разнообразный софт и приложения, реже – хардварное оборудование. Около 70% участников Hey, Pitches! – команды на стадии MVP. Оставшаяся часть участвующих приходится на уже запущенные и генерирующие доход бизнесы. Такие команды больше всего интересуются, как правильно протестировать продукт, аудиторию, каким образом вывести продукт на рынок, получить финансирование, настроить монетизацию и масштабировать свой проект", – рассказывает Руслан Тимофеев.

Краш-тест в неформальной обстановке

Один из участников проекта, СЕО Pavooq Евгений Береза рассказал, что краш-тест, проведенный экспертами Hey, Pitches!, позволил выявить критические недостатки стартапа:

"Hey, Pitches! стал для нас по сути первой офлайновой презентацией Pavooq. Наш стартап не везде соответствовал всем критериям. Но благодаря экспертам, которые провели краш-тест проекта, мы смогли рассмотреть его с другой стороны. На Hey, Pitches! нам указали на недостатки и критические пробелы, над устранением которых мы сейчас работаем. Также мы получили ответы на наши вопросы, касающиеся практических моментов развития стартапа в будущем".

Pavooq – это онлайн-платформа для исследования и анализа взаимодействия людей в рабочих мессенджерах, электронных письмах и других средствах общения.

Основатели стартапа Zeely тоже были участниками одной из первых сессий Hey, Pitches! Zeely – это мобильное приложение для создания коммерческих веб-сайтов и увеличения онлайн-продаж. Команда проекта решает проблему предпринимателей из развивающихся стран, где смартфон – единственная точка доступа населения в интернет, а компьютеров критически не хватает. СЕО проекта Ярослав Самойлюк рассказывает:

"Посетили с командой встречу с экспертами Hey, Pitches! Нам понравился формат, уровень и качество экспертизы, разбор, заданные нам вопросы, рекомендации. Но главное – неформальная обстановка. Это не менторство в классическом значении, а "антименторство": тебя в процессе беседы самого подводят к нужным ответам. По-моему, еще никто в Украине не делал ничего подобного. Возможно, стоит в будущем добавить в проект Hey, Pitches! составление декомпозиции по конкретным KPI для стартапа, но на это, разумеется, потребуется больше времени. Искреннее спасибо экспертам за уделенное время и внимание".

Похожими впечатлениями поделился СЕО компании Jiffsy Виталий Сидоренко. Команда занимается разработкой мобильных витрин в стиле TikTok для фешн e-коммерса на Shopify, чтобы повысить продажи с мобильных устройств.

"Получили все, что нам обещали и даже больше. Получился хороший, честный разговор с развернутым фидбеком по продукту и по нашим планам. За столом были представители фондов, бизнес-ангелы, представитель акселератора. Было интересно услышать мнение каждой из этих групп, – поделился основатель Jiffsy, – До встречи мы заполняли анкету, отвечали на вопросы про нашу компанию и составили свой список вопросов. Это тоже было классно, потому как мы не теряли время на самой встрече и сразу перешли к делу".

По словам Сидоренко, встреча превзошла ожидания проекта – благодаря Hey, Pitches! Jiffsy вступили в переговоры с бизнес-ангелами и прошли отбор в Startup Wise Guys, инвестиционный директор которого – Александра Балкова – входит в число экспертов Hey, Pitches!.

Когда фаундеры стоят в начале пути, а их продукт еще не завоевал многомиллионную аудиторию, им крайне необходимы поддержка, честный фидбек, понимание и устранение уязвимых сторон, варианты развития бизнес-модели. Hey, Pitches! – та платформа, где основатели стартапов получат эти составляющие будущего успеха и мотивацию развивать свой бизнес.